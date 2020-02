Seúl insta a Japón reitrar las restricciones comerciales

Photo : YONHAP News

El Gobierno surcoreano ha vuelto a exigir a Japón que retire las restricciones comerciales, recordando que el GSOMIA, el acuerdo bilateral de intercambio de información militar, fue renovado con condiciones de forma provisional.El Ministerio de Exteriores explicó el día 12 que el GSOMIA fue prorrogado como algo temporal, y que solo se mantendrá si el diálogo bilateral sobre control de exportaciones avanza debidamente.Corea del Sur anunció el pasado 23 de agosto que no renovaría el GSOMIA en respuesta a las restricciones interpuestas por Japón en julio, pero posteriormente decidió prorrogarlo a condición de que Tokio se esforzara por resolver la disputa comercial entre ambos países.No obstante, hasta la fecha Japón no ha mostrado voluntad de retirar las restricciones a la exportación, y aunque el 16 de diciembre ambos países mantuvieron un diálogo a nivel directivo sobre control de exportaciones, no han logrado acortar discrepancias.