Cinco de los 147 evacuados de Wuhan presentan síntomas

Photo : YONHAP News

Algunos de los coreanos que regresaron al país en el tercer vuelo chárter de Wuhan fueron trasladados al Centro Médico Nacional después de su llegada.El Centro para Control y Prevencion de Enfermedades dio a conocer el día 12 que, tras subir al avión después de pasar los controles sanitarios de las autoridades chinas, detectaron síntomas en cinco de los pasajeros. A los adultos acompañaron dos niños, de 11 años y 15 meses, respectivamente, de padres presuntamente contagiados.El tercer vuelo de evacuación salió del Aeropuerto Internacional de Incheon a las 8 y 39 de la noche del día 11, y a aterrizó de vuelta en el Aeropuerto Internacional de Gimpo a las 6 y 23 de la mañana del miércoles 12, con 147 viajeros a bordo: 79 coreanos, 67 chinos (incluyendo uno de Hong Kong) y un estadounidense, todos familiares directos de los surcoreanos.Previamente, el Gobierno surcoreano estimó que evacuarían a unos 170 coreanos, pero aquellos que estaban en zonas alejadas de Wuhan no pudieron tomar el avión al no conseguir medio de transporte hasta el aeropuerto.Al aterrizar, aquellos que no presentaron síntomas fueron trasladados al centro de cuarentena habilitado en Icheon, donde permanecerán en aislamiento durante catorce días.