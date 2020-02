La FAO desconfía del reporte de Pyongyang sobre coronavirus

Photo : YONHAP News

Un funcionario de Naciones Unidas ha mostrado desconfianza ante los reportes de Corea del Norte que indican "cero contagios" de COVID-19 entre su población.Al respecto, la emisora estadounidense La Voz de América divulgó el miércoles 12 que Bir Mamdal, subdirector de la oficina en Pyongyang de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, declaró que si bien las autoridades norcoreanas insisten en que el nuevo coronavirus no ha afectado a su país, sospecha de la veracidad de esa información.Mamdal respondió así al ser preguntado sobre la situación de Corea del Norte en tareas de prevención y cuarentena, tanto de las autoridades norcoreanas, como de los organismos de Naciones Unidas. Sin embargo, no explicó el motivo de su desconfianza.En este contexto destacó que, al haber cerrado Corea del Norte sus fronteras -como medida para atajar el coronavirus- las actividades de los organismos internacionales en ese país se complican cada vez más. Así, aludió al caso de un funcionario de la OMS en Pyongyang que viajó a Tailandia por trabajo y no puede volver a la capital norcoreana pues hizo escala en China.