El Gobierno llama a mantener la normalidad ante la pandemia

Photo : YONHAP News

El número de infectados por COVID-19 en Corea del Sur se mantiene en 28 pacientes por segundo día consecutivo, aunque las autoridades sanitarias consideran prematuro afirmar que el contagio disminuye.Si bien la estrategia de "cerrar" la ciudad de Wuhan ha dado resultado, por ahora no es fácil calcular el impacto del festivo por Año Nuevo Lunar o Fiesta de la Primavera, cuando los viajeros chinos regresen a casa y aumente el riesgo de contagio a nivel masivo. Obviamente, si China logra frenar la expansión del virus, en Corea también disminuirá el riesgo de propagación, pero no se puede asegurar que lo peor ya haya pasado.En cualquier caso, las autoridades surcoreanas puntualizaron que no es necesario cancelar o postergar eventos públicos por una preocupación excesiva por coronavirus, siempre y cuando se adopten medidas preventivas. En tanto, sí recomendaron el aplazamiento de reuniones u otros eventos de aquellos más vulnerables, como ancianos o mujeres embarazadas.Mientras tanto, como medida urgente, han autorizado usar kits de diagnóstico coreanos para detectar COVID-19, y podrán duplicar el número de pruebas diarias, actualmente en unas 5.000.