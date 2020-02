Conglomerados coreanos unen fuerzas por la recuperación económica

Photo : YONHAP News

Los máximos dirigentes de los seis mayores grupos corporativos de Corea del Sur se reunieron el jueves 13 con el presidente Moon Jae In y se comprometieron a aunar fuerzas para reactivar la economía, afectada por la pandemia del coronavirus.Según informó la Presidencia, al encuentro acudieron el vicepresidente de Samsung Electrónica, Lee Jae Yong, el vicepresidente de Hyundai Motor, Yoon Yeo Chul, el presidente del grupo SK, Chey Tae Won, el presidente del grupo LG, Koo Gwang Mo, el presidente del grupo CJ, Lee Jae Hyun, y el vicepresidente del Grupo Lotte, Hwang Kag Gyu.Durante la reunión, el vicepresidente de Samsung Electrónica, Lee Jae Yong, reconoció que el sector tecnológico afronta dificultades por el coronavirus pese a los esfuerzos por reducir su impacto, al ser China el centro de la industria manufacturera global. Sin embargo, aseguró que superarán las dificultades, al igual que hicieron en crisis anteriores, además de comprometerse a apoyar a los subcontratistas, sin duda los más afectados por el nuevo virus.Por su parte, el vicepresidente de Hyundai Motor, Yoon Yeo Chul, afirmó que gracias a la inmediata respuesta gubernamental, 38 de sus 40 fábricas de arneses de cables ubicadas en China pudieron reanudar la actividad, tras una suspensión temporal por escasez de repuestos, mientras que sus plantas en el país retomarán gradualmente la operativa.En tanto, Chey Tae Won, presidente del grupo SK, solicitó al Gobierno que no reduzca los vuelos de carga entre Corea y China, para impedir problemas de abastecimiento en repuestos para fabricar semiconductores.Mientras, el presidente del grupo LG, Koo Gwang Mo, se comprometió ayudar a las pymes en materia de recursos humanos y tecnología, para reducir la dependencia de otras naciones en abastecimiento de repuestos, nacionalizando la fabricación de algunos productos.Asimismo Lee Jae Hyun, presidente del grupo CJ, se comprometió a impulsar la creación de empleo y a mantener la inversión en el sector cultural, al nivel programado antes de brotar el virus, y solicitó apoyo al presidente Moon Jae In para la industria de cultura y contenidos.Finalmente el vicepresidente del Grupo Lotte, Hwang Kag Gyu, subrayó la necesidad de medidas urgentes para reactivar el sector turístico y la industria minorista, al aumentar drásticamente la cancelación de reservas hoteleras y disminuir las ventas en centros comerciales.