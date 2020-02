Corea realizará pruebas de coronavirus entre aquellos que no viajaron

Photo : YONHAP News

Corea del Sur realizará pruebas de diagnóstico de COVID-19 a pacientes sospechosos, incluso aunque no hayan ido al extranjero.El Centro de Prevención y Control de Desastres anunció que los pacientes actualmente hospitalizados por neumonía o síntomas sospechosos, serán sometidos a diagnóstico del coronavirus por prescripción facultativa, aunque no hayan ido de viaje.Además, aquellos que trabajen en lugares más vulnerables, como instalaciones médicas, deberán permanecer en cuarentena durante 14 días si viajaron a países vecinos, incluido China, y serán sometidos a diagnóstico si presentan síntomas como fiebre.También examinarán a trabajadores extranjeros que lleguen de terceros países, y recomendar tomar dos semanas de vacaciones a empleados que regresen de China tras la festividad de Año Nuevo Lunar.Además, repartirán 800 mil mascarillas entre aquellos establecimientos que a diario atienden a muchos ciudadanos, como oficinas públicas.Las autoridades sanitarias decidieron reforzar las medidas contra el coronavirus tras ser confirmar el vigesimonoveno caso de COVID-19 el domingo 16. Según informan, el paciente no había viajado al extranjero, ni mantuvo contacto con otros pacientes confirmados.