Corea refuerza medidas preventivas contra COVID-19

Nuevos casos de infección en el país aumentan la preocupación por transmisión indirecta del COVID-19 por vías aún desconocidas.Los pacientes nº29, nº30 y nº31 no viajaron al extranjero y por ahora no han confirmado que tuvieran algún vínculo con pacientes de COVID-19.Las autoridades sanitarias están realizando una investigación epidemiológica en detalle, para intentar determinar la causa de infección en dichos pacientes.Por su parte, el Gobierno ha decidido realizar pruebas de COVID-19 a posibles sospechosos, aunque no hayan ido al extranjero. Así, los pacientes actualmente hospitalizados por neumonía o síntomas similares, serán sometidos a diagnóstico del coronavirus por prescripción facultativa, aunque no hayan ido de viaje.Asimismo, realizarán un seguimiento entre los más de 400 hospitales de todo el país con internos, para prevenir nuevos contagios entre ancianos, al ser más vulnerables al virus.