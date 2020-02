El oficialismo gana apoyo frente a la nueva coalición de derechas

Photo : YONHAP News

El partido gobernante The Minjoo ha recuperado apoyo popular hasta lograr un respaldo que supera el 40%, mientras que la nueva coalición de derechas, el partido Unidad Futura, producto de la fusión de tres partidos conservadores, goza en estos momentos de más de un 30% de apoyo entre el electorado.Así lo reflejan los resultados de una reciente encuesta realizada entre 1.508 votantes del 17 al 19 de febrero, donde el oficialista The Minjoo obtuvo un apoyo del 41,1%, superando en 1,2 puntos al logrado hace una semana.Unidad Futura, por su parte, consiguió un respaldo del 32,7%, siendo la primera vez que este partido figura en una encuesta electoral tras su establecimiento. Sin embargo, ese porcentaje no llega al 35,9%, que sería la suma de las tasas de apoyo que lograron la semana pasada dos de las formaciones que integran la coalición, Libertad Corea y Nuevo Partido Conservador.Al respecto, los analistas sostienen que algunos votantes muestran un cierto rechazo psicológico hacia la fusión, y que hasta la fecha el nuevo partido no ha logrado convencer siquiera a sus propios seguidores, ni mucho menos atraer votos flotantes.