El presidente promete impulsar la libertad creativa del cine

Photo : YONHAP News

El presidente Moon Jae In invitó a una reunión-almuerzo en Cheongwadae el jueves 20 al elenco de la película 'Parásitos', capitaneado por el director Bong Joon Ho.El mandatario aprovechó la ocasión para felicitar personalmente a todos el equipo de producción y rodaje de dicha obra, destacando el hito que marcó 'Parásitos' en la historia del cine coreano, al convertirse en la primera producción nacional galardonada en los Premios Óscar.Moon subrayó que la entrega del Óscar a la Mejor Película a 'Parásitos' es significativa no solo para el cine coreano, sino para la propia Academia, rompiendo fuertes barreras como la idiomática. Agregó que, a día de hoy, el arte y la cultura coreana ya no son periferia, sino foco de atención mundialSin embargo, el presidente admitió la dificultad de afirmar que la industria artístico-cultural de Corea del Sur posee una base firme, reconoció que sigue habiendo desigualdad en los entornos de producción y distribución.En este contexto, y refiriéndose específicamente al cine, se comprometió a esforzarse por garantizar una libertad creativa total para los realizadores, además de aumentar el apoyo para impulsar la industria cinematográfica.