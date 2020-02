Pyongyang confirma que no hay casos de COVID-19 en su territorio

Photo : YONHAP News

Los medios norcoreanos hablaron el viernes 21, por segundo día consecutivo, de la rápida propagación del COVID-19 en Corea del Sur, enfatizando que el virus aún no ha logrado entrar en su territorio.El día previo, el diario Rodong divulgó que en el Sur había 104 pacientes confirmados y un fallecido, agregando que el COVID-19 ha comenzado a expandirse rápidamente en diversas zonas por infección comunitaria.Tras proclamarse como país libre de COVID-19 el día 2 de febrero, por medio de la Televisión Central, Corea del Norte sostiene firmemente que no hay casos de coronavirus en su territorio, alabando el estricto sistema de cuarentena del Norte, en comparación con el Sur.La Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja también divulgaron que hasta la fecha que Pyongyang no ha reportado ningún caso de COVID-19, si bien algunos plantean dudas al respecto, ante la opacidad de información reinante en Corea del Norte.Corea del Norte ha reforzado las medidas de control ante la constante expansión del COVID-19 en países vecinos. Según el diario Rodong, unos 690 mil funcionarios de salud pública han sido movilizados para dar pautas de higiene personal al pueblo desde finales de enero hasta el 19 de febrero.