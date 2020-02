La Asamblea Nacional cancela el pleno por COVID-19

Photo : YONHAP News

La Asamblea Nacional canceló la sesión plenaria prevista para la tarde del lunes 24, ante la rápida propagación del COVID-19 en el país.Aunque la cámara preveía celebrar el pleno usando mascarillas, y había programado interpelar al primer ministro Chung Sye Kyun, decidieron cancelar la sesión ante el riesgo de posibles contagios en el hemiciclo, después de que el jefe parlamentario de Unidad Futura, Shim Jae Cheol, fuera sometido a una prueba selectiva de coronavirus por haber entrado en contacto con un paciente de coronavirus.En este contexto, los partidos decidieron frenar o limitar la campaña electoral para las generales.Así, el oficialista The Minjoo instó a no convocar actividades con los votantes, mientras que Unidad Futura pidió a sus candidatos no celebrar mítines masivos.Incluso el grupo parlamentario resultante de la coalición entre Futuro Bareun, Nuevo Partido Alternativo y Democracia y Paz, consideró necesario valorar un aplazamiento de las elecciones generales, además de prohibir totalmente la entrada al país de ciudadanos chinos.