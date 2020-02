Oficialismo y Gobierno impulsan presupuesto adicional contra COVID-19

Photo : YONHAP News

El partido oficialista The Minjoo, la oficina presidencial y el Ejecutivo acordaron impulsar rápidamente la creación de un presupuesto adicional para combatir el COVID-19.Durante un reunión celebrada el martes 25, el representante del partido oficial The Minjoo, Lee Hae Chan, afirmó que si la aprobación del presupuesto complementario para combatir el COVID-19 se retrasa, el presidente emitiría un decreto especial de urgencia sobre finanzas. También pidió adoptar medidas estrictas sobre aquellos que acaparen o comercien de modo ilegal con mascarillas, al exceder en gran medida la demanda a la oferta.Sobre el masivo aumento de contagios entre los seguidores de la secta Shincheonji en Daegu, el ex primer ministro Lee Nak Yon, actualmente al frente de la campaña electoral del partido gobernante, apostó por adoptar las máximas medidas legales para frenar la propagación.Por su parte, el líder parlamentario del partido gobernante, Lee In Young, urgió a cerrar temporalmente todas las instalaciones relacionadas con la secta Shincheonji.En tanto, Hong Nam Ki, ministro de Finanzas, se comprometió a agilizar la inyección de 2 billones de wones del fondo de reserva para salir de la crisis, sin esperar al complementario.