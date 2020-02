The Minjoo logra un 31,5% de apoyo en los sondeos para las generales

Photo : KBS News

Un sondeo de KBS sobre las elecciones generales del 15 de abril refleja que The Minjoo, el partido oficialista, obtuvo la mayor cuota de apoyo ciudadano, pues un 31,5% de los encuestados dijo que votará a dicha formación.El principal opositor, Unidad Futura, obtuvo un 24,1% del apoyo popular, mientras que hay un 36,1% de indecisos.Sobre la gestión del presidente Moon Jae In, las valoraciones positivas superaron a las negativas en un 4,8%. Un 50,8% de los consultados aplaudió el desempeño presidencial, mientras que un 45% desaprobó su gestión.A la pregunta de quién sería el candidato idóneo a próximo presidente, el ex primer ministro Lee Nak Yeon logró el primer lugar con un 29,6% de apoyo, seguido por Hwang Kyo Ahn, líder de Unidad Futura con un 12,5%.El sondeo fue realizado entre 2.000 surcoreanos mayores de edad, y presenta un margen de error del 2,2%.