Oficialismo, Gobierno y Presidencia debaten estrategias sobre COVID-19

Photo : YONHAP News

El partido oficialista The Minjoo, Gobierno y Presidencia celebraron el día 25 una reunión para reforzar la estrategia de lucha contra el coronavirus.Como primera medida, decidieron bloquear la región de Daegu y la provincia de Gyeongsang del Norte, zonas de mayor proliferación de coronavirus, no tanto para controlar la entrada y salida de ciudadanos, sino para frenar de forma estricta la propagación del virus.Asimismo coincidieron en aprobar en febrero un presupuesto complementario y, de no ser posible, el presidente procederá a asignar un presupuesto de emergencia, potestad de la que puede hacer uso ante situaciones económicas de gravedad en el país.Por otra parte, para paliar la carencia de las mascarillas en el país han decidido limitar la exportación de estos productos, y las empresas solo podrán vender al exterior el 10% de su producción diaria. También ofrecerán mascarillas gratuitas a aquellos con menos recursos en Daegu y Cheongdo.