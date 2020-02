Weihai pone en cuarentena a pasajeros surcoreanos

Photo : YONHAP News

Las autoridades del Aeropuerto de Weihai, en la provincia china de Shandong, ordenaron poner en cuarentena a los ciudadanos surcoreanos que llegaron el martes 25 a dicho aeropuerto.Según fuentes diplomáticas, los 167 pasajeros del avión 7C8501 de Jeju Air, que partió del Aeropuerto Internacional de Incheon y llegó a Weihai a las 10:50 am del mismo día, fueron aislados y puestos de cuarentena en un hotel de la ciudad. En dicho vuelo viajaban 19 surcoreanos, 144 chinos y 4 personas de otras nacionalidades.Durante los últimos 12 días, la ciudad de Weihai no ha confirmado ningún caso de coronavirus y el gobierno local adoptó esa medida para proteger la economía regional, aunque los gastos de aislamiento los asume la ciudad de Weihai.En tanto, representantes del Consulado General de Corea del Sur en Chingtao se dirigen a Weihai para solicitar reducir el periodo de cuarentena a 3 días. No obstante, autoridades locales señalan que la medida afecta a todos los pasajeros, y no solo a los surcoreanos.