Hong Sang Soo logra el Oso de Plata al Mejor director en la Berlinale

Photo : YONHAP News

El director surcoreano Hong Sang Soo fue galardonado con el Premio Oso de Plata en el 70° Festival Internacional de Cine de Berlín, por su 24° largometraje, Domangchin yeoja (The woman who ran).En la ceremonia de entrega de premios del Festival Internacional de Cine de Berlín 2020, que bajó el telón el 29 de febrero, Hong fue galardonado con el premio Oso de Plata al Mejor director. Al recibir el premio, Hong agradeció a todos los que habían participado la película e invitó al elenco a levantarse y recibir los aplausos del público.Es la cuarta vez que una película del realizador surcoreano compite en la final de Berlinare. Las anteriores fueron "Night And Day" (2008), "Nobody's Daughter Haewon" (2013) y "On the Beach at Night Alone" (2017). Con la película "On the Beach at Night Alone", su protagonista Kim Min Hee recibió el premio a la mejor actriz.Además, las películas de Hong ya han recibido otros reconocimientos internacionales, al ser premiadas en importantes festivales como Cannes y Venecia.