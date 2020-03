EEUU prohíbe a sus ciudadanos viajar a Daegu

Photo : YONHAP News

EEUU elevó el sábado 1 de marzo la alerta de viajes a Daegu, localidad surcoreana más afectada por coronavirus, instando a los estadounidenses a no viajar a esa ciudad.Sobre visitas a otros lugares a Corea del Sur mantuvo la alerta en Nivel 3, no obstante, se estima que reforzará el control sanitario a los surcoreanos que deseen ingresar a EEUU.En una rueda de prensa ofrecida en Casa Blanca el día 29 de febrero, hora local, el vicepresidente de EEUU, Mike Pence, anunció la designación de algunas zonas de Corea del Sur e Italia como destino restringido de viaje para los estadounidenses. Durante el encuentro no mencionó el nombre de esas regiones, pero en el sitio web del Departamento de Estado figura la localidad de Daegu con alerta de viaje Nivel 4, que implica "No viajar".La Casa Blanca adotó esamedida tras reportarse la primera muerte por coronavirus en EEUU. Donald Trump anunció personalmente que la primera fallecida por COVID-19 era una mujer en sus 50 años residente en el estado de Washington.Asimismo, EEUU mantiene en Nivel 4 la alerta de viaje a China y a Irán.