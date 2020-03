Photo : YONHAP News

El presidente Moon Jae In afirmó que la verdadera independecia nacional es crear una Corea firme, superando el COVID-19 y alcanzando la paz y la prosperidad conjunta de la península coreana.Con motivo del 101º aniversario del Primero de Marzo, Día del Grito por la Independencia Nacional, el jefe de Estado llamó a la unidad del país en la lucha contra el nuevo coronavirus, en línea con el espíritu del movimiento independentista histórico surgido hace un siglo.Durante el acto de celebración, que mantuvo un perfil bajo en el colegio Paiwha, Moon pidió unión al pueblo coreano para mostrar la fuerte potencia de Corea en épocas de crisis. El presidente aseguró que la crisis actual será vencida sin falta, y llamó a una estrecha cooperación internacional contra una amenaza tan poco convencional, incluida la colaboración con Corea del Norte.También explicó que el Gobierno trabaja arduamente con Daegu y Gyeongsang del Norte, las zonas más afectadas, para ampliar los centros de detección y las pruebas de diagnóstico, y asegurar camas en los hospitales. Moon explicó que el Ejecutivo ha decretado alerta máxima o 'Nivel grave' y está respondiendo a la epidemia a nivel multisectorial. También recalcó que estn haciendo todo lo posible para reactivar la economía, mediante la inyección de un presupuesto complementario y el ofrecimiento de ayudas en los ámbitos necesarios.Añadió que la expansión internacional del COVID-19 refleja la necesidad de aumentar la cooperación transfronteriza, no solo con Corea del Norte sino también con China, Japón y otras naciones de Sudeste Asiático.Respecto a Japón, país al que calificó de "eterno vecino más próximo", señaló que hay que saber afrontar el pasado y superar las heridas, para mirar hacia el futuro. Expresó que Corea no olvidará el pasado pero tampoco insistirá en él, y pidió a Japón adoptar una postura similar.El Grito de la Independencia fue un movimiento que surgió a nivel popular el primero de marzo de 1919, cuando el pueblo coreano manifestó al mundo su oposición a la colonización japonesa mediante una declaración de independencia.