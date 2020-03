Seúl presenta nuevas directrices para combatir el COVID-19

Photo : KBS News

El Gobierno surcoreano ha adoptado una batería de medidas para hacer frente a la escasez de camas en el hospital en Daegu, ante el continuo aumento de contagios de COVID-19.Según las nuevas pautas, los pacientes con coronavirus serán clasificados en cuatro grupos, en base a sus condiciones de salud. Así, los infectados con síntomas leves serán tratados en instalaciones estatales no médicas o en alojamientos públicos aislados, mientras que aquellos con síntomas graves serán rápidamente enviados a los hospitales designados o internados en salas de aislamiento (o de presión negativa).Según informan, un 80% de infectados con el nuevo virus en todo el país muestra síntomas relativamente leves. Hasta la fecha, todos aquellos que daban positivo en las pruebas debían ser hospitalizados, pero al aumentar exponencialmente el número de contagios, zonas como Daegu han experimentado problemas en garantizar camas en hospitales.Así, el Instituto Nacional de Formación Educativa, instalaciones del Ministerio de Educación ubicadas en la ciudad de Daegu, será el primer centro no sanitario que acogerá a unos 1.000 afectados por coronavirus con síntomas leves, cuando ultimen los preparativos necesarios. El equipo médico del Hospital de la Universidad Nacional de Kyungpook estará a cargo del seguimiento y medicación de los pacientes. De no contar con salas de presión negativa, cada paciente será aislado en habitaciones separadas.Además, las autoridades han modificado las directrices sobre personas en aislamiento. Si aquellos con síntomas graves mejoran, serán enviados a instalaciones estatales no sanitarias, hasta finalmente ser dados de alta en caso de dar negativo en dos pruebas consecutivas.