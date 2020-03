Solo Beatles supera a BTS en llegar al Nº1 de Billboard en cuatro ocasiones

Photo : YONHAP News

El grupo de k-pop BTS vuelve a liderar la lista de álbumes Billboard 200 con su nuevo disco 'Map of the Soul: 7', siendo la cuarta producción consecutiva de la boyband surcoreana que logra el primer puesto en dicho ranking musical.Según datos de Nielsen Music, citados por Billboard, 'Map of the Soul: 7' en la primera semana desde el 21 de febrero, fecha de lanzamiento, vendió unas 422.000 copias, incluyendo 347.000 ejemplares físicos. Además, acumuló un total de audiciones en streaming y descargas digitales que equivale a 48.000 y 26.000 discos, respectivamente.Así, BTS se ha convertido en el único artista surcoreano en liderar el Billboard 200 por cuatro veces de forma consecutiva, y en la banda que logra dicha hazaña en el segundo menor tiempo en la historia del ranking.Los cuatro últimos discos de BTS llegaron al puesto número uno de Billboard 200 en un año y nueve meses, récord superado solo por The Beatles, que en un año y cinco meses lograron liderar la cabecera de dicho listado también con cuatro producciones.