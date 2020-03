Suspenden vuelos directos entre Corea e Italia

Photo : YONHAP News

Los vuelos directos entre Corea del Sur e Italia serán suspendidos ante el drástico aumento de contagios de COVID-19 en ambos países.Korean Air anunció al respecto que dejará de operar vuelos entre Incheon y Roma desde el 5 de marzo hasta el 25 de abril. Es la primera vez que la aerolínea surcoreana toma una medida así en 29 años, después de que iniciara vuelos directos entre dichas ciudades el 27 de junio de 1991.Asiana Airlines tomó la misma decisión y no habrá vuelos de esta compañía entre Incheon y Roma del 8 al 28 de marzo.Previamente, estas aerolíneas adoptaron como primera medida contra la propagación del coronavirus, suspender sus vuelos entre Incheon y ciudades al norte de Italia, señaladas como epicentro del COVID-19 en ese país europeo. Los vuelos directos Incheon-Venecia de Asiana Airlines se suspendieron el 1 de marzo y así permanecerán hasta el día 15, mientra que los de Korean Air entre Incheon y Milán no serán operados desde el 6 de marzo hasta el 25 de abril.En el caso de Alitalia, interrumpirá permanentemente su servicio de vuelos directos entre Incheon y Roma, que desde hace unos años ya no le era rentable.