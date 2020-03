Photo : YONHAP News

Kim Yo Jong, hermana del líder norcoreano Kim Jong Un y vicepresidenta del Comité Central del Partido de los Trabajadores, emitió una declaración el martes 3, la primera en su nombre, alegando que el ensayo de artillería realizado por su país el 28 de febrero fue un ejercicio de autodefensa.Kim puntualizó que dicha actividad no busca amenazar a otras naciones, valorando como "impertinente y absurdo" el comentario de la Presidencia surcoreana, al mostrar desaprobación y exhortar a Pyongyang a no realizar ensayos de ese tipo.Agregó que ese tipo de comentarios solo aumentarán la desconfianza, el odio y el desdén de Corea del Norte hacia el Sur.En cuanto a las maniobras conjuntas anuales de marzo entre las fuerzas surcoreanas y estadounidenses, recientemente aplazadas, la hermana de Kim Jong Un expresó que fueron postergadas por la crisis del COVID-19, y que todo el mundo sabe que no fue una decisión para alcanzar la paz o una reconciliación.