Corea del Norte critica contenidos surcoreanos por difamar a su régimen

Photo : YONHAP News

Corea del Norte ha expresado indignación porque algunas películas y telenovelas coreanas supuestamente difaman su régimen y tratan de dividir al pueblo norcoreano.El portal de propaganda norcoreana 'Uriminzokkiri' publicó el día 4 que "las autoridades surcoreanas se abocan a difundir una imagen tergiversada de Corea del Norte mediante sus contenidos culturales".Concretamente, dicho medio critica que Seúl use la tragedia de la división del pueblo para hacer dinero y culpar a su régimen del déficit de paz en la península coreana, cuando en verdad el Sur es el que imposibilita la paz con sus maniobras militares y sus políticas pro-norteamericanas.Si bien no mencionó ninguna obra en concreto, se estima que alude a 'Crash Landing on You', una reciente telenovela que describe a Corea del Norte como un país económicamente atrasado, y a la película 'Ashfall', que recrea una erupción volcánica en el monte Baekdu que causa graves daños en la península coreana