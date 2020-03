Kim Jong Un alienta al pueblo surcoreano a superar el COVID-19

Photo : YONHAP News

El presidente Moon Jae In y el dirigente norcoreano Kim Jong Un intercambiaron misivas, según informó Cheongwadae el jueves 5.Presidencia dio a conocer que Kim Jong Un envió una carta al mandatario surcoreano alentando al pueblo a superar el COVID-19. En la misiva manifiesta su fe en que el pueblo coreano podrá salir airoso de esta crisis y desea salud a todos los habitantes de las dos Coreas.El líder norcoreano también dijo confiar en que una situación tan estresante no repercuta en el estado de salud de Moon, y recalcó su amistad y confianza hacia el mandatario surcoreano.El presidente Moon Jae In envió el jueves 5 una carta de respuesta a Kim Jong Un.