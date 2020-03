Reunificación responde a la posible cooperación sanitaria intercoreana

Photo : YONHAP News

El Ministerio de Reunificación tomará una decisión sobre la cooperación sanitaria intercoreana, considerando los avances del COVID-19 y la situación de la península coreana.Así lo anunció la vice portavoz del Ministerio de Reunificación, Cho Hye Sil, durante una sesión informativa del día 6, donde comentó el reciente intercambio de misivas entre el presidente Moon Jae In y el líder norcoreano Kim Jong Un, y los próximos pasos del Gobierno surcoreano.Concretamente, explicó que si bien Seúl reconoce la necesidad de promover la cooperación sanitaria intercoreana, Pyongyang no ha solicitado apoyo y no hay consultas al respecto.También explicó que la carta de Kim Jong Un solo intentaba alentar al pueblo surcoreano a superar el Covid-19, y no guarda relación alguna con las críticas emitidas por su hermana Kim Yo Jong, vicepresidenta del Comité Central del Partido de los Trabajadores, acusando a Seúl de aumentar la desconfianza, el odio y el desdén entre ambos pueblos.Por último, destacó que el Gobierno surcoreano seguirá esforzándose por la pronta reanudación del diálogo intercoreano y del proceso de paz en la península.