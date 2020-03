Boxeadora coreana obtiene el oro en eliminatorias regionales para los JJOO

Photo : YONHAP News

La boxeadora surcoreana Oh Yeon Ji obtuvo la medalla de oro en la final de peso ligero de la eliminatoria regional de Asia-Oceanía para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.De este modo, aumentan las expectativas por que Corea del Sur logre una medalla en boxeo femenino en las olimpiadas. Oh es la primera boxeadora que ha conseguido un oro en los Juegos Asiáticos, tras ganar y convertirse en medallista en Yakarta-Palembang 2018.Junto con Oh Yeon Ji, son dos las boxeadoras coreanas que han obtenido el pase a los Juegos Olímpicos de Verano 2020.