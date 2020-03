Trump alude a rebajar la alerta de viajes para Corea del Sur y China

Photo : YONHAP News

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insinuado que su administración reevaluará las alertas de viaje a Corea del Sur a medida que mejore la situación del coronavirus en el país.En su mensaje dirigido a la nación estadounidense el día 11 desde la Casa Blanca, emitido por televisión, Trump manifestó que EEUU sigue la situación en Corea del Sur y China, y a medida que mejore, repasará las restricciones y advertencias actualmente en vigor.Estados Unidos elevó a Nivel 3 o "Reconsiderar viajar", la alerta de viajes a Corea del Sur, recomendando a sus ciudadanos evitar viajes no imprescindibles, mientras que activó la de Nivel 4 o máximo nivel o "No viajar", a la ciudad de Daegu.Asimismo, anunció una moratoria de entrada a Estados Unidos de 30 días, para viajeros de Europa, excepto de Reino Unido, a partir del viernes 13. No obstante, los estadounidenses que lleguen de Europa podrán ingresar al país tras pasar los controles sanitarios pertinentes.