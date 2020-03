Photo : YONHAP News

Lee Hae Chan, representante del oficialista The Minjoo, emitió el viernes 13 una disculpa pública por no haber evitado el "juego sucio" del principal partido opositor, Unidad Futura, al crear un partido satélite de cara a las elecciones generales de abril.Tras explicar que los integrantes del partido votaron a favor de una fusión con otros partidos liberales menores para crear otro "partido-satélite", calificó la decisión de "inevitable" para impedir que Unidad Futura obtenga la mayoría.Lee acusó al principal opositor de privar a los partidos minoritarios de la oportunidad de lograr escaños parlamentarios con el nuevo sistema mixto de representación proporcional, al tiempo de dañar el objetivo de la reforma electoral.Posteriormente, el líder de The Minjoo prometió contraatacar a Unidad Futura mediante el nuevo "partido satélite" y ayudar a los partidos minoritarios a acceder al parlamento.De los más de 241 mil afiliados que participaron en la votación, un 74,1% apoyó establecer un partido satélite, mientras que un 25,9% expresó su rechazo.