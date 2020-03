Photo : YONHAP News

De cara a las elecciones generales de abril, el partido en el poder The Minjoo estableció un "partido satélite", en respuesta a la creación de un bloque afiliado del opositor Libertad Corea para maximizar resultados en los próximos comicios.En concreto, el oficialista lanzó el domingo 15 un partido satélite, resultado de una fusión con otros partidos liberales menores, mediante el cual buscará ayudar a las formaciones minoritarias a acceder al parlamento.The Minjoo anunció que esperaría hasta el miércoles 18 que el Partido Justicia y la coalición entre Futuro Bareun, Nuevo Partido Alternativo y Democracia y Paz, confirmen su participación en la nueva formación. Si estos partidos niegan unirse, les asignarán unos siete lugares en la lista de representación proporcional a los candidatos del partido gobernante.Mientras, Unidad Futura, una coalición de derechas creada de cara a las generales de abril por el bando opositor, centra sus esfuerzos en lanzar el comité de preparación de elecciones, pero enfrenta escollos al oponerse algunos de sus integrantes a designar como titular a Kim Chong In, ex jefe de The Minjoo. En este contexto, dieron a conocer que la decisión final al respecto será tomada por el jefe de la coalición, Hwang Kyo Ahn.