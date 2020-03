Seúl propone mantener una cumbre del G20 por videoconferencia

Photo : YONHAP News

El presidente Moon Jae In ha propuesto organizar una cumbre del G20 por videoconferencia. Al respecto, Cheongwadae explicó que la sugerencia refleja la necesidad de impulsar la cooperación internacional para la reactivación económica, así como una mejor gestión de la crisis.El portavoz presidencial Kang Min Seok declaró el lunes 16, que el mandatario surcoreano ha enfatizado en reiteradas ocasiones la solidaridad y la cooperación internacional. En particular, puntualizó que a nivel del G20 podría debatirse sobre los movimientos transfronterizos de personas con certificado médico, mientras muchos estados prohíben la entrada a su territorio de viajeros procedentes de determinadas naciones por el riesgo de enfermedades infecciosas.El vocero agregó que elevarían la propuesta de celebrar una cumbre especial del G20 por videoconferencia a otros países por vía diplomática.Previamente, el 13 de marzo, el presidente Moon Jae In lanzó dicha propuesta durante una comunicación telefónica con su homólogo francés, Emmanuel Macron.