Sondeo pronostica feroz competencia entre candidatos a las generales

Mientras se aproximan las elecciones generales de abril, se han revelado los resultados de un sondeo de KBS para intentar descifrar qué partido podría ganar en las regiones más disputadas en el país.En el distrito Gwangjin 2 en Seúl, la candidata del partido oficialista The Minjoo y ex portavoz presidencial, Ko Min Jung, se impuso sobre el ex alcalde de Seúl y candidato de Unidad Futura, Oh Se Hoon, al lograr un 43,3% del apoyo popular frente al 32,3% de su rival.Mientras, en el distrito Dongjak 2 en la capital, la candidata del oficialismo también obtuvo más apoyo que su rival conservadora, pero con muy poca diferencia. En concreto, la ex jueza, Lee Soo Jin, obtuvo un 37% de aprobación frente al 33,4% de Na Kyung Won, diputada de Unidad Futura.En regiones no capitalinas, también se observó una feroz competencia entre candidatos. En particular, en Suseong 1 en Daegu, Kim Boo Kyum del oficialismo, logró un 32,1% de apoyo, mientras que el conservador Joo Ho Young alcanzó un 37,3%.En tanto, en el distrito Anyang Dongan 2, de la provincia de Gyeonggi, el diputado Lee Jae Jung de Libertad Corea obtuvo un 42,8% de apoyo, imponiéndose sobre sus rivales Shim Jae Chul, de Unidad Futura, con 33,4%, y Choo Hae Sun, del Partido Justicia, con 5,5%.El sondeo fue realizado entre 500 surcoreanos mayores de edad en cada circunscripción electoral del 12 al 14 de marzo. Presenta un margen de error de 4,4 puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%.