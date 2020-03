Oficialismo y oposición se atascan con el presupuesto para frenar el COVID-19

Photo : YONHAP News

El oficialismo y la oposición continuaron el debate sobre el presupuesto complementario para frenar el COVID-19 hasta altas horas de la noche del día 16, pero no consiguieron acortar distancias.El presupuesto adicional presentado por el Gobierno ante la Asamblea Nacional contempla 11 billones 700.000 millones de wones.El oficialista The Minjoo afirma que debería aumentarse esa cantidad para responder más efectivamente al coronavirus y reactivar la economía nacional, mientras que los comités de la Asamblea Nacional recomiendan aumentar la partida unos 6 billones de wones.No obstante, el principal partido opositor Unidad Futura rechaza la propuesta, y alega que ofrecer cupones a aquellos con bajos ingresos y a los beneficiarios del subsidio para cuidado de niños, es una estrategia electoral para ganar popularidad de cara a los comicios de abril.Así, Unidad Futura pide rebajar las partidas no relacionadas con el coronavirus, y destinarlas a la producción de mascarillas sanitarias y otros asuntos directamente relacionados con la pandemia.Al no lograr avances en la noche del lunes, oficialismo y oposición volvieron a reunirse en la mañana del martes 17, para intentar llegar a un acuerdo. De concretarse, convocarán una sesión plenaria en breve para tramitar el presupuesto complementario.