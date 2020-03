Moon llama a unirse y cooperar frente al COVID-19

Photo : YONHAP News

Moon Jae In, presidente de Corea del Sur, invitó el día 18 a representantes gubernamentales, de empresas y de la ciudadanía a Cheongwadae, la Casa Presidencial, para intercambiar opiniones sobre la situación del coronavirus y abordar medidas económicas ante una posible recesión.Durante el encuentro, Moon enfatizó que el país afronta una grave situación tanto a nivel económico como a nivel sanitario, para frenar el contagio del virus. Destacó que podría llegar una crisis económica prolongada a nivel global, y aludió a "medidas insólitas" contra el COVID-19, al estar frente a una coyuntura nunca vista anteriormente.En ese contexto, solicitó a todos aunar esfuerzos y sabiduría para superar las dificultades, y reiteró que el Gobierno no seguirá necesariamente los ejemplos anteriores, y adoptará audaces medidas de prevención para hacer frente a la crisis.Asimismo, destacó que aunque el Gobierno destinará 32 billones de wones a luchar contra el COVID, es una batalla que no podrá ganar solo, llamando tanto a empresarios como a ciudadanos a unirse y cooperar en esta lucha.