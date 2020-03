Gobierno inyectará 20,5 billones de wones para apoyar a pymes y microcomercio

Photo : YONHAP News

El Gobierno surcoreano activó el jueves 19 un consejo económico de emergencia, directamente liderado por el presidente de la Nación, Moon Jae In, y anunció el lanzamiento de un programa integral para estabilizar la situación financiera de los ciudadanos, estableciendo medidas urgentes por valor de 50 billones de wones.De ese monto, más de 20 billones de wones irán a apoyar a pymes y microcomerciantes que atraviesen dificultades por el brote de COVID-19.En particular, el Ejecutivo destinará una partida de 12 billones de wones a préstamos con un interés anual del 1,5% a microcomerciantes, mientras que 5,5 billones de wones serán para habilitar líneas de crédito a pymes y microcomercios.Ampliarán el plazo de reembolso de préstamos hasta seis meses para ese colectivo, y también establecerán moratorias en el pago de intereses por otros seis meses.Además, el Gobierno adoptará medidas para estabilizar el mercado financiero, como ayudas a pequeñas y medianas empresas con baja calificación crediticia, medianter bonos corporativos.El vice primer ministro de Economía, Hong Nam Ki, explicó que el Gobierno continuará elaborando las medidas necesarias para superar la crisis económica, al tiempo de recordar que no descartan, de ser necesario, adoptar un segundo presupuesto complementario.