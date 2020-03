Seúl y Washington no logran acuerdo sobre el reparto de gastos de defensa

Photo : YONHAP News

Corea del Sur y Estados Unidos concluyeron el jueves 19 tres días de negociaciones en Los Ángeles para renovar el Acuerdo de Medidas Especiales (SMA) y determinar la aportación de Seúl al coste de estacionar tropas estadounidenses en territorio surcoreano, pero no lograron estrechar diferencias.Al no alcanzar un acuerdo, preocupa que Washington obligue a los surcoreanos que trabajan en las bases estadounidenses a tomar un permiso no remunerado desde el 1 de abril.El equipo de negociación surcoreano afirmó el viernes 20 que pese a no haber consenso, sí acordaron cooperar estrechamente por minimizar los perjuicios de ese vacío, y mantener firme la alianza y la defensa combinada, impulsando un rápido acuerdo aceptable para ambas partes.De cara a la séptima ronda de negociaciones, celebrada del 17 al 19 de marzo, los delegados surcoreanos propusieron alcanzar primero un acuerdo sobre costes de personal para evitar un permiso sin remuneración de empleados surcoreanos, en caso de no lograr un acuerdo integral.Sin embargo, la parte estadounidense se opuso, dando prioridad a alcanzar un acuerdo integral sobre la contribución de Seúl a los gastos de defensa combinada.