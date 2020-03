Futuro Corea nomina a Won Yu Chul como nuevo líder

Photo : YONHAP News

Futuro Corea, el "partido satélite" del principal grupo opositor Unidad Futura, elgió el día 19 a Won Yu Chul como nuevo líder tras la renuncia de Han Seon Kyo al cargo, quien dimitió al estar en desacuerdo con el procedimiento de nominación de candidatos a los próximos comicios.El nuevo líder revisará la lista de candidatos por representación proporcional a las generales del próximo abril, reflejando las demandas de Unidad Futura.En tanto, el principal opositor ya ha lanzado su comité de campaña, integrado por el jefe de la coalición, Hwang Kyo Ahn; el representante parlamentario Shim Jae Chul, el ex presidente del Comité de Promoción de Integración e Innovación, Park Hyung Jun, y el ex profesor honorario de la Universidad de Mujeres Sookmyung, Shin Se Don.En tanto, el oficialista The Minjoo concluirá el proceso de recomendacion de candidatos para los próximos comicios entre los días 20 y 21.