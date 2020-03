'Map of the Soul: Persona' de BTS, Nº 3 en la Lista Mundial de Álbumes IFPI

Photo : YONHAP News

El álbum 'Map of the Soul: Persona' del archipopular grupo BTS entró el jueves 19 en el Top-Ten de los mejores álbumes internacionales 2019 de la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI).Según publicó IFPI el jueves, el disco 'Map of the Soul: Persona' saltó al Nº 3 en la Lista Mundial de Álbumes 2019.Explicó que el ¨disco presenta un sonido enérgico con mezcla de varios géneros musicales¨, y por eso ¨ha sido bien acogido por la crítica y ha logrado éxito a nivel mundial.¨IFPI anuncia cada año los 10 mejores discos de la Lista Mundial de Álbumes, tras analizar las ventas mundiales de álbumes físicos y las descargas de álbumes digitales.Previamente, en 2019 el septeto surcoreano ocupó el segundo y el tercer puesto de ese listado, con los álbumes 'Love Yourself: Answer' y 'Love Yourself: Tear', respectivamente.