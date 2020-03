Aumentan casos de contagio de COVID-19 procedentes del extranjero

Photo : KBS News

Un 15,3% de los nuevo casos confirmados de COVID-19 el sábado 21 en Corea del Sur fueron detectados en personas procedentes del extranjero.Según el Centro Coreano de Control y Prevención de Enfermedades, hasta las 0 horas del domingo 22 se reportaron 98 casos respecto al día anterior, 15 de ellos de viajeros que llegaron al país de otras naciones.De esos 15, ocho llegaron de Europa, cinco de América, y otros dos desde Filipinas e Irán, respectivamente.Las autoridades sanitarias instaron al pueblo a posponer o cancelar viajes no urgentes, aunque por ahora no consideran prohibir la entrada a personas procedentes del exterior, ya que un 75% de los que llegan al país estos días son ciudadanos surcoreanos.El número de casos entre los llegados del extranjero ha aumentado drásticamente en las últimas semanas. Si bien la cifra no llegaba a 10 entre enero y la primera semana de este mes, registraron 74 nuevos casos solo durante la tercera semana de marzo.Hasta las 0 horas del día 22, fueron reportados un total de 123 contagios de personas que llegaron del extranjero, principalmente de Europa, con 73 casos.