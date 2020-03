Sanciones de EEUU impiden exportar kits de diagnóstico a Irán

Photo : KBS News

El Gobierno iraní, país con más contagios de COVID-19 en Oriente Medio, solicitó a Corea del Sur el envío de kits de diagnóstico de coronavirus, petición que choca frontalmente con las sanciones de Estados Unidos contra Irán.A mediados de marzo, el presidente de dicho país islámico, Hasán Rohaní, envió una carta personal al presidente surcoreano Moon Jae In, pidiendo el suministro de 3,2 millones de kits de diagnóstico y otros bienes de protección sanitaria y desinfección, considerando las dificultades que atraviesa su país hasta para identificar a los contagiados.Sin embargo, dar curso a esa solicitud no es posible por las sanciones que Estados Unidos reactivó contra dicha nación de Oriente Medio en 2018.El Ministerio de Exteriores intenta negociar con Washington permitir la exportación de bienes de índole humanitaria a Irán desde febrero, pero no ha habido avances al respecto.