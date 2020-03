Los principales partidos avanzan en la carrera electoral

Photo : KBS News

Mientras se acercan las elecciones generales, los principales partidos del país avanzan en la carrera electoral, reorganizándose para desplegar sus campañas con la mayor eficacia posible.En este contexto, el oficialista The Minjoo inauguró el lunes 23 el comité de campaña para la región de Gyeongsang del Sur. Las autoridades de esta formación enfatizaron que para respaldar las reformas que impulsa el Gobierno del presidente Moon Jae In, es indispensable obtener los escaños parlamentarios de dicha zona. Además, recordaron que la prioridad actual no es ganar a un determinado partido, sino la lucha contra el coronavirus.El opositor Unidad Futura también enfocó su atención en la zona de Gyeongsang del Sur, anunciando promesas para el electorado local. En particular, se centraron en atraer a los votantes de Changwon, donde se ubican cinco de las dieciséis circunscripciones de la provincia, donde Unidad Futura obtuvo cuatro en las pasadas generales. Como principales promesas electorales para la zona, la formación habló de reanudar las obras de los reactores 3 y 4 de la central nuclear Shin Hanul, y también aludió a rectificar el trazado del tren de alta velocidad KTX entre Dong-Daegu y Changwon.En tanto, el Partido Justicia también lanzó cinco promesas para Gyeongsang del Sur, incluyendo proyectos como la reconexión ferroviaria intercoreana, la promoción de la industria de energías del futuro, el desarrollo de la economía verde, la inauguración de una facultad de medicina púbica en la Universidad Nacional de Changwon y el establecimiento de un hospital especializado en enfermedades infectocontagiosas.