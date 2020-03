Seúl limita servicios religiosos de una iglesia por imcumplir pautas sanitarias

Photo : KBS News

El Ayuntamiento de Séul ha emitido una orden ejecutiva para restringir los servicios religiosos de la Iglesia Sarang Jeil, por no acatar las pautas gubernamentales contra el COVID-19.Así lo dio a conocer el alcalde la ciudad de Seúl, Park Won Sun, en sesión informativa el día 23, explicando que tuvo que limitar los cultos de esa iglesia al no acatar las recomendaciones sanitarias, elevando el riesgo de contagios masivos.Park detalló que, además de congregar a más de 2.000 fieles para el culto, no presentó los registros de asistencia a los servicios religiosos, ni controla el uso correcto de mascarillas por parte de sus feligreses.La orden ejecutiva estará en vigor hasta el 5 de abril, como prohibición total de congregaciones religiosas. Su incumplimiento llevará sanciones directas y multas de hasta 3 millones de wones por persona.Según las inpecciones gubernamentales, el 57,5% de las iglesias suspendió o celebró de forma virtual el culto durante el domingo 22, y la mayoría cumplió las pautas sanitarias gubernamentales.