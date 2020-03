Partidos satélites concluyen nominación de candidatos para generales de abril

Photo : KBS News

El partido satélite del oficialista The Minjoo, creado para atraer a votantes y partidarios del bloque pan-liberal de cara a las elecciones generales, ha presentado una lista de 35 candidatos por representación proporcional a las generales del próximo abril.El listado incluye varias figuras avaladas por los cuatro partidos menores que integran la alianza liberal. Entre otros, figuran Kwon In Sook, presidenta del Instituto Coreano de Desarrollo de la Mujer, y Yoon Mee Hyang, jefa del Consejo coreano para la justicia y los problemas de esclavitud sexual militar de Japón.También designaron a una veintena de personalidades recomendadas por The Minjoo, incluyendo a Choi Hye Young, activista por los derechos de los discapacitados y profesor de la Universidad de Gangdong, y Kim Byeong-joo, ex comandante adjunto del Comando de Fuerzas Combinadas Corea del Sur-EEUU.En tanto, el partido satélite del principal opositor Unidad Futura también anunció su lista de candidatos por representación proporcional para los próximos comicios.Previamente, Futuro Corea revisó su nomina de posibles, reflejando las demandas de Unidad Futura.Así, muchos de los propuestos por el principal partido opositor fueron finalmente incluidos, como Yoon Joo Kyung, nieta del luchador por la libertad Yoon Bong Gil, y Yoon Chang Hyun, ex jefe del Instituto de Finanzas de Corea.No obstante, 12 de los 20 candidatos del listado inicial fueron excluidos o reubicados a puestos inferiores.