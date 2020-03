Una película surcoreana llega a Netflix sin estrenarse en los cines

Photo : YONHAP News

Ante la cuasi paralización del mercado cinematográfico por el coronavirus, una película surcoreana será estrenada en Netflix y no en los cines, siendo la primera vez que se da esta situación, salvo producciones originales de dicha plataforma de streaming.La cinta en cuestión es 'Time to Hunt (Tiempo de caza)' cuya distribuidora, Little Big Pictures, avanzó que la obra podrá verse en Netflix desde el 10 de abril en 190 países del mundo. Su apuesta por estrenarla online y no en la gran pantalla, considera el creciente riesgo de contagio por COVID-19, al valorar cuál podría ser la forma más segura de hacer llegar la película al público.Sin embargo, Contents Panda, empresa encargada de vender los derechos de proyección en el extranjero, ha criticado que los derechos de emisión de 'Tiempo de caza' ya han sido vendidos a 30 países y existen contratos pendientes con otros 70. Así, al considerar que la distribuidora principal no puede a estas alturas romper el contrato sobre derechos de proyección en el extranjero, interpondrá acciones legales contra Netflix.'Time to Hunt' fue presentada en el Festival Internacional de Cine de Berlín 2020 y su estreno estaba previsto para el 26 de febrero. No obstante, fue postergado indefinidamente por el coronavirus.