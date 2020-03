The Minjoo supera a Unidad Futura en apoyo popular

Photo : KBS News

KBS efectuó un sondeo de opinión pública de cara a las elecciones generales del 15 de abril, cuyos resultados afirman que el 75,6% de los consultados no faltará a las urnas. No obstante, dentro del grupo de electores de entre 18 y 29 años, solo la mitad contestó firmemente que irá a votar.En cuanto a su candidato preferido, el 31,8% dijo que votará por los del partido oficialista The Minjoo, mientras un 19,3% apoyarán a los del opositor Unidad Futura. En tanto, el porcentaje de votantes indecisos ascendió 6,5 puntos respecto a hace un mes, llegando al 42,6%.A la pregunta de a qué partido respaldarán en la votación por listas, mayormente los encuestados aludieron a The Simin, el partido satélite lanzado por la formación gobernante para ganar escaños de representanción proporcional, con un apoyo del 21,2%. Por detrás le siguen Futuro Corea, el partido satélite de Unidad Futura, y el Partido Justicia, con un respaldo del 19% y del 5,7% respectivamente.Este sondeo de KBS fue realizado del 21 al 23 de marzo entre 2.000 ciudadanos mayores de 18. Presenta un margen de error de 2,2 puntos y un nivel de confianza del 95%.