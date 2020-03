Las pymes encaran con pesimismo su viabilidad ante el COVID-19

Photo : YONHAP News

Mientras aumentan las repercusiones del COVID-19 en la economía, cuatro de cada diez pymes surcoreanas estiman que no podrán sobrevivir a esta crisis.Así lo muestra el sondeo realizado por la Federación Coreana de la Pequeña y la Mediana Empresa del 17 al 20 de marzo entre 400 pymes, de las cuales un 42% dijo que no podrá soportar la situación actual por más de tres meses, y un 5,2% que no podrá sobrevivir ni un mes.En general, el 60% de esas empresas dijo que ya atraviesa problemas de gestión por la pandemia.Por sectores, el 63,4% de las compañías manufactureras y el 64,8% de las del sector servicios dijeron presentar ya problemas de liquidez por las consecuencias del coronavirus.Las pymes consultadas puntualizaron que, en cuanto a apoyo gubernamental, la ayuda prioritaria sería una rebaja en los impuestos de sociedades y sobre la renta, además de ampliar la financiación para el mantenimiento del empleo y flexibilizar los requisitos de acceso a estas ayudas.