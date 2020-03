Moon Jae In enfatiza la solidaridad internacional en la lucha contra el COVID-19

Photo : YONHAP News

El presidente Moon Jae In hizo un llamamiento a la solidaridad internacional durante la cumbre telemática del G-20 celebrada el día 26, hora coreana, para combatir el COVID-19.El mandatario surcoreano evaluó que la propagación del coronavirus en Corea del Sur se está estabilizando, gracias a las rápidas y transparentes medidas de respuesta contra la epidemia, así como a la participación voluntaria y democrática de los ciudadanos en los esfuerzos contra el nuevo virus, aunque subrayó que aún no es hora de bajar la guardia.Moon instó a los integrantes del G-20 a compartir las experiencias en la lucha contra COVID-19 y datos clínicos relacionados, además de aunar fuerzas en el desarrollo de tratamientos y vacunas contra el coronavirus.Al compartir la experiencia de Corea del Sur contra la enfermedad infecto-contagiosa, Moon mencionó varias medidas efectivas, incluido el rápido desarrollo de reactivos de diagnóstico, el método de diagnóstico "drive-thru", y la app de seguimiento de personas en aislamiento domiciliario. También hizo hincapié en que Seúl minimizó las restricciones al desplazamiento de las personas gracias a un protocolo especial de entrada al país, maximizando la eficiencia del aislamiento.Además, presentó la política macroeconómica expansiva del Gobierno surcoreano, por valor de 132 billones de wones, incidiendo en la importancia de impulsar medidas fiscales audaces para paliar la crisis económica desatada por el coronavirus.También aseguró que para mitigar el impacto de la crisis sanitaria en la economía global es importante mantener los intercambios económicos indispensables entre países. Al respecto, propuso autorizar viajes de la fuerza laboral imprescindible, incluidos cientificos, médicos y empresarios, siempre que no afecten a las medidas de cuarentena de las naciones.Por último, el jefe de Estado surcoreano destacó que los países del G-20 ya cuentan con la experiencia de haber superado la crisis financiera global de 2008, y alentó a las naciones a unirse y luchar conjuntamente por superar el COVID-19.