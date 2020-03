Los partidos aceleran la campaña electoral cara a las generales

Photo : YONHAP News

Mientras la inscripción de candidatos para las elecciones generales del 15 de abril finalizó el viernes 27, los comités electorales de los partidos políticos se afanan por intentar captar votantes indecisos.Lee Nak Yon, ex primer ministro y actual jefe del Comité Central de Medidas Electorales del partido gobernante The Minjoo, visitó la región de Honam, las provincias suroccidentales de Jeolla, para solicitar el apoyo del pueblo a su formación, factor que ayudará la exitosa gestión del Gobierno de Moon Jae In.Mientras Lee Hae Chan, líder del partido en el poder, quien se encuentra hospitalizado por problemas de salud, permanecerá unos días más en el hospital siguiendo las recomendaciones del médico, antes de sumarse a las actividades de campaña electoral.En tanto, Kim Jong In, titular del comité electoral del principal opositor, Unidad Futura, pidió a los ciudadanos juzgar la incapacidad del actual Gobierno a través de sus votos. Asimismo, se comprometió a lograr la mayoría de los escaños parlamentarios en las próximas elecciones y preparar pronto medidas de emergencia económica contra la crisis de COVID-19.Yoo Seung Min, del partido Unidad Futura, a quien no se ha visto tras anunciar que no se postulararía como candidato a las generales, también se unió a la campaña electoral para pedir apoyo a su formación en la región capitalina.El Partido Justicia, por su parte, destacó ante los votantes que hará esfuerzos por preparar medidas para mejorar la vida de la gente en medio de la crisis sanitaria, mientras Ahn Cheol Soo, del Partido del Pueblo, propuso ampliar el periodo de votación de un día a cuatro, para contener al máximo riesgo del contagio de COVID-19.