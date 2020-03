The Simin lanza comité de campaña y Futuro Corea forma grupo parlamentario

Photo : YONHAP News

A falta de dieciséis días para las elecciones generales, The Simin, el partido satélite del gobernante The Minjoo, lanzó el lunes 30 su comité de campaña. El periodo oficial de campaña electoral comenzará el 2 de abril y se estima que ambas formaciones sintonizarán sus estrategias para ganar apoyos.El objetivo de The Simin es obtener en los venideros comicios al menos veinte escaños, el mínimo necesario para constituir grupo parlamentario.En cambio, Futuro Corea ya adquirió el estatus de grupo parlamentario al recibir como integrantes a legisladores en activo del opositor mayoritario Unidad Futura, del que se considera un partido satélite. Su líder, Won Yoo Chul, enfatizó de hecho el lunes 30 en la primera reunión del Consejo Supremo de la formación, que Futuro Corea y Unidad Futura son partidos hermanos y anticipó que el 1 de abril firmarán un pacto de alianza política.