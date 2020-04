Moon llama desde Gyeongsang del Norte a superar la crisis del COVID-19

Photo : YONHAP News

El presidente de la nación, Moon Jae In, visitó el miércoles 1 la provincia Gyeongsang del Norte, una de las zonas más afectadas por COVID-19 del país, donde reafirmó su voluntad de superar la actual crisis sanitaria. Es la segunda vez que Moon acude a la zona desde el 25 de marzo, cuando fue para inspeccionar los centros médicos a cargo de combatir dicho virus.Esta vez el mandatario visitó el complejo industrial de Gumi para reunirse con los empresarios, y escuchar las dificultades e inconvenientes generados a partir de la pandemia.En particular, agradeció a los empresarios de Gumi su dedicado esfuerzo, en colaboración con la sociedad comunitaria, para superar la actual crisis sanitaria.Según la Casa Presidencial, las empresas que se reunieron con Moon fueron aquellas que dieron ejemplo en la lucha contra coronavirus, incluida Kolon Industries, que no solo normalizó la producción con presteza, activando los protocoloes sanitarios tras la llegada del virus, sino que ha contribuido a estabilizar el suministro de poliimida fluorada, uno de los tres materiales clave cuya exportación a Corea fue limitada por Tokio.Presidencia explicó que la visita de Moon refleja su voluntad de reactivar la economía nacional superando tanto la crisis sanitaria como la disputa comercial con Japón.