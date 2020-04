The Minjoo hace campaña en Jeju junto con su partido satélite

Photo : YONHAP News

De cara a las elecciones generales del 15 de abril, el oficialista The Minjoo y The Simin, su partido satélite, desplegaron el viernes 3 una campaña conjunta en la isla de Jeju.Las cúpulas de los comités de campaña de ambas formaciones participaron en la ceremonia conmemorativa del septuagésimo segundo aniversario del levantamiento cívico de Jeju del 3 de Abril, y posteriormente celebraron una reunión en la isla para planificar una estrategia conjunta de campaña.En tanto, el principal partido opositor, Unidad Futura, también mantuvo con su partido satélite, Futuro Corea, una reunión de comités de campaña en Incheon, para intentar optimizar al máximo la eficacia de la estrategia electoral.Así Kim Jong In, titular del comité electoral de Unidad Futura, visitará a los candidatos por la localidad de Incheon, para alentarles y definir estrategias de cara a obtener más apoyo público.En tanto, los dirigentes del Partido Minseng buscan destacar su interés en los temas que atañen directamente a la vida de los ciudadanos, como pusieron de manifiesto en una visita a los mercados tradicionales para reunirse con microcomerciantes.Mientras, los líderes del Partido Justicia, quienes también acudieron a la ceremonia conmemorativa del 3 de Abril en Jeju, visitarán las oficinas de los candidatos en esa región y desplegarán campañas en la isla, en un intento de captar el voto de los residentes en la isla.